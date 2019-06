Weltbevölkerung könnte 2100 elf Milliarden erreichen

Einer Schätzung der UNO zufolge könnten im Jahr 2100 fast elf Milliarden Menschen auf der Erde leben. Für den Weltbevölkerungsbericht, der zum 26. Mal veröffentlicht wurde, haben UNO-Experten Schätzungen aus 235 Ländern und Regionen ausgewertet.

Bis 2050 werde die Zahl der Menschen auf der Erde zunächst von derzeit 7,7 Milliarden auf 9,7 Milliarden anwachsen, heisst es in dem am Montag in New York veröffentlichten Bericht. 2017 war die UNO noch von rund 11,2 Milliarden Menschen 2100 ausgegangen, diese Prognose wurde nun allerdings aufgrund sinkender Geburtsraten in immer mehr Ländern leicht nach unten korrigiert.