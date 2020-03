Sie hat überlebt – gegen alle Wahrscheinlichkeit

Das war vor gut einem Jahr. Jetzt steht fest: Alba hat sich eingelebt. Sie baut in den Baumkronen täglich ihr Schlafnest und findet selbstständig ihr Futter. Zudem verbringt sie viel Zeit mit einem alten Freund. Sie traf auf Unyu, einen Orang-Utan, mit dem sie in der Rettungsstation lange Kontakt hatte. In der Wildnis begrüssten sich die beiden wie alte Bekannte. Sie sind nun das Vorzeigepärchen der Artenschutzorganisation BOSF: Orang-Utans, die sich gegen alle Wahrscheinlichkeit aus der akuten Gefährdung in die Wildnis zurück retten konnten.