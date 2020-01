Pilze als Waffen gegen Schädlinge

Letztes Jahr war er wieder in Scharen da – der berühmt-berüchtigte Maikäfer. Laut brummend flog er in einigen Gebieten in den Kantonen Graubünden, Uri, Bern und St. Gallen durch die Luft, hockte dort zu Tausenden auf den Bäumen und liess meist kein Blatt zurück. Doch das grosse Fressen findet eigentlich unter den grünen Wiesen und Weiden statt, wo er die meiste Zeit seines insgesamt dreijährigen Lebens als Larve verbringt und die Wurzeln der Gräser auffrisst.