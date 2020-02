«Pflanzen haben ein unterirdisches Internet»

Wie hat man das herausgefunden?

An der Universität Basel haben Forscher um Andres Wiemken in einem Versuch eine Hirse- und eine Flachspflanze gemeinsam in Töpfe gesetzt. Einmal mit einem Mykorrhiza-Netz, einmal ohne. Mit den Pilzfäden wurde der Flachs mehr als doppelt so gross wie ohne. Mit neusten ­Methoden fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Hirse viel von ihren selber produzierten Zuckerverbindungen in dieses Mykorrhiza-Netz einspeist und dieses mehr Nährstoffe an den Flachs liefert. Der Flachs profitiert davon. Die Hirse, die mit dem Flachs in ­keiner Weise verwandt ist, füttert also den Flachs. Das ist doch unglaublich!

Wie kann man im eigenen Garten diese Beziehungs­geflechte ausnützen?

Indem man eine möglichst vielfältige Mischkultur hat. Eine grosse Artenvielfalt hilft ebenfalls. Und selber experimentieren ist ganz wichtig. Den Boden nicht zu tief umarbeiten, denn dabei werden die Mykorrhiza-Netze beschädigt, und sie müssen wieder mühsam aufgebaut werden. Keine synthetischen Pestizide verwenden. Es gibt ­erste Untersuchungen, die zeigen, dass in Bio-Böden mit Mischkultur die Mykorrhiza-Netze bis zu 40 Prozent grösser sind als in herkömmlich bewirtschafteten Monokulturen.

Hat es für Gartenleute sonst noch Vorteile, wenn man von diesen Vorgängen weiss?

Ich kann nur von mir sprechen. Meine Haltung gegenüber den Pflanzen hat sich verändert. Je mehr wir wissen, desto mehr verschwindet das Bild von der Pflanze als Bio-Automat, die in ihrem Leben bloss ihr genetisches Programm abspult. Eine Pflanze kann mehr, als wir je ­gedacht hätten. Sie ist ein Lebewesen, das in Beziehungsnetze eingebunden ist wie wir selber auch. Ich fühle mich ihnen mehr verbunden.

Weshalb ist in den letzten Jahren das Interesse an den Fähigkeiten der Pflanzen so stark gestiegen?

Noch vor 30 Jahren gehörte es in den Bereich der Esoterik, wenn man sagte, Pflanzen kommunizieren miteinander. Erst als Mitte der Neunzigerjahre die ersten wissenschaftlich fundierten Resultate publiziert wurden, bildeten sich weltweit immer mehr Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema Pflanzenkommunikation beschäftigen.

Sie verfolgen dieses Thema als Autorin seit vielen Jahren – was hat Sie von all den Resultaten der Forschung am meisten zum Staunen gebracht?

Es ist die Gesamtheit dieser Erkenntnisse. Ich staune jedes Mal von neuem, wenn ich in einer wissenschaftlichen Publikation von neuen Resultaten lese. Zum Beispiel, dass man herausgefunden hat, dass Erbsenwurzeln das Rauschen von Wasser wirklich hören oder Birken sich auch vier Jahre später noch an einen Raupenangriff erinnern können.

BuchtippFlorianne Koechlin, Denise Battaglia: Was Erbsen hören und wofür Kühe um die Wette laufen. Lenos 2018. 250 S., ca. 28 Fr.