Ohnmacht nach dem Klimabericht

Die Schweiz exportiert sehr viel

Wir in der Schweiz könnten da getrost wegschauen, diese ökologischen Probleme sind nicht in unserer Reichweite. Von der Verantwortung können wir uns aber nicht drücken. Das Bundesamt für Umwelt hat uns erst kürzlich den Spiegel vorgehalten. Wir nehmen es mit dem Umweltschutz nicht so genau, wenn es um importierte Nahrungsmittel geht. Der Wasserverbrauch für diese Produkte ist im Ausland in den letzten zwei Jahrzehnten um 40 Prozent gestiegen. Andere Lebens- und Futtermittel stammen aus Ländern, in denen intensive Landwirtschaft betrieben wird. Die Schweiz exportiert einen grossen Teil der Umweltbelastung ins Ausland.

Die Forscher sagen es nicht explizit, aber aus ihrem Zustandsbericht kann nur dieser Schluss gezogen werden: Die Agrar- und Forstwirtschaft braucht einen Richtungswechsel – ökologischer Landbau, nachhaltiger Welthandel, weniger Fleischkonsum. Das hatte der Weltagrarbericht der UNO und der Weltbank bereits 2008 gefordert. Alle Akteure hatten damals mitgearbeitet: Wissenschaftler, Konsumenten, Produzenten, Bauern und die Industrie.

Und nun, zehn Jahre später, fordert der Weltklimarat IPCC die Welt wieder auf, zusammenzuarbeiten. Das macht ratlos.