Jetzt gibts den Greta-Käfer

Kürzlich gab es noch eine Ehre für die junge Schwedin: Ein Insekt ist nach ihr benannt worden – ein winziges, um genau zu sein.

Nelloptodes gretae heisst der kleine Käfer, der seinen Namen explizit zu Ehren von Thunberg erhalten hat, wie das Naturhistorische Museum in London vor wenigen Tagen mitteilte. Grösse: Rund einen Millimeter. Die Spezies gehöre zur Familie der Zwergkäfer (Ptiliidae) und sei so winzig, dass manche Einzeller grösser seien, erklärte das Museum.

Zu der Ehre geäussert hat sich Thunberg bislang nicht. Dass es sich um besonders kleine Lebewesen handelt, dürfte sie aber wohl kaum stören: «No One is Too Small to Make a Difference» (Niemand ist zu klein, um einen Unterschied zu machen) ist schliesslich ein Leitmotto der Aktivistin. Sie selbst ist nicht viel grösser als anderthalb Meter.

Beindruckt von Gretas Wirken

Gefunden wurde die Spezies bereits Mitte der 1960er Jahre in Kenia. Seitdem lagerten die damals vom Insektenkundler William Brock genommenen Erdproben in den Sammlungen des Londoner Museums. Michael Darby, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums, nahm sie kürzlich genauer unter die Lupe und entschied sich bei einer der nun identifizierten Ptiliidae-Arten dazu, diese nach Thunberg zu benennen.

Dabei habe er sich nicht von Thunbergs Körpergrösse inspirieren lassen, machte Darby schnell klar: «Ich möchte betonen, dass ich diese Art nicht nach Greta benannt habe, weil sie klein ist – es ist einfach die Gruppe, an der ich arbeite», wurde er vom Museum zitiert.