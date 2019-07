In Äthiopien werden 4 Milliarden Bäume gepflanzt

Den bisherigen Weltrekord hielt Indien. Dort wurden 2016 im Bundesstaat Uttar Pradesh rund 50 Millionen Bäume und im Jahr 2017 in Madhya Pradesh rund 66 Millionen Bäume innert zwölf Stunden gepflanzt.

Weltrekord: Äthiopien hat in zwölf Stunden über 350 Millionen Bäume gepflanzt. Foto: Aron Simeneh/Office of the Prime Minister - Ethiopia

«Äthiopien wird immer anfälliger für Klimaschocks; Wasserstände schrumpfen, und die Fruchtbarkeit des Bodens ist wegen des Mangels an Bewaldung beeinträchtigt», sagte Landwirtschaftsminister Umer Husen. Dem wolle man mit der im Mai begonnenen Pflanzinitiative begegnen.

Noch Ende des 19. Jahrhunderts waren laut UNO rund 35 Prozent der Landesfläche mit Wald bedeckt, doch dieser Anteil sank bis Anfang 21. Jahrhundert auf 4 Prozent.

View a detailed breakdown of #GreenLegacy seedlings planted at zonal level within each region through our interactive map: https://t.co/ugpZ4c7pMEpic.twitter.com/bV2XrplnMv — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 31. Juli 2019

Äthiopiens Bevölkerung von derzeit rund 105 Millionen Menschen wächst rasend schnell – 1960 waren es noch rund fünfmal weniger. Das erhöht den Bedarf nach Wohn- und Ackerland sowie nach Bauholz. Zudem hat das Land laut Weltbank mit 7,7 Prozent ein sehr hohes Wirtschaftswachstum.

Allerdings gehört Äthiopien nach Angaben der UNO noch immer zu den weniger entwickelten Ländern der Welt. Somit sei es anfälliger für Klimaveränderungen. Das Land hat demnach grosse Umweltprobleme wie Bodenerosion, Abholzung, Wüstenbildung, wiederholte Dürren, Überschwemmungen sowie Wasser- und Luftverschmutzung.

7,8 Milliarden Bäume am «Earth Day» 2020

Projekte zur Wiederaufforstung gibt es weltweit; bis 2020 sollen nach der Bonn Challenge 150 Millionen Hektaren bepflanzt werden, bis 2030 gar 350 Millionen Hektaren. Äthiopien hat sich zur Wiederaufforstung von 15 Millionen Hektaren verpflichtet, das würde auch die 2,6 Millionen Hektaren gutmachen, welche im Land zwischen 1990 und 2015 gemäss UNO verloren gingen.

Nächstes Jahr ist zudem eine weltweite Pflanzaktion am «Earth Day» geplant. Für jeden Bewohner der Erde soll dann ein Baum gesetzt werden – 7,8 Milliarden Setzlinge wären das nach Angaben der Organisatoren. Der «Earth Day» wird am 22. April 2020 zum 50. Mal gefeiert, über eine Milliarde Menschen sollen sich an den unterschiedlichen Aktionen beteiligen.

Ist der Wald unsere Rettung? Es gäbe viel Raum, um Wald aufzuforsten, wie ein Forscherteam der ETH Zürich herausgefunden hat. Zum Artikel