Immer seltener singt der Grauspecht in unseren Wäldern

Der Vogel lebt hauptsächlich in lichten Wäldern und an Waldrändern in der Nordwestschweiz. Er verhält sich eher still und ist mit seinen matten olivgrünen und grauen Farben leicht zu übersehen. Sein Bestand ist in den vergangenen 20 Jahren um etwa zwei Drittel zurückgegangen, auf 300 bis 700 Paare. Inzwischen wird der Grauspecht auf der Roten Liste der Schweizer Brutvögel als verletzlich aufgeführt. Auch in anderen Ländern wie Deutschland und Frankreich gibt es immer weniger Grauspechte, während die Bestände in Ost- und Nordeuropa teilweise sogar zunehmen. Weshalb das so ist, kann niemand sagen. Der Grauspecht ist kaum erforscht. Es gibt gerade einmal fünf Studien zu den Nahrungsgewohnheiten des Vogels. Zwei davon stammen aus Südkorea, eine aus Skandinavien.

Grünspecht und Grauspecht

Vogelschützer sind alarmiert. Bislang richtete sich ihr Lobbying vor allem gegen die Pestizide und den Dünger der Landwirtschaft. «Den meisten Vögeln im Wald geht es gut, weil Wälder naturnah bewirtschaftet werden. Deswegen hatten wir sie bisher nicht so stark im Blick», sagt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Doch auch andere, dem Grauspecht ähnliche Waldvogelarten, geraten immer stärker unter Druck. Nun wollen die Vogelschützer wissen, was dahintersteckt.

Eine erste Feldstudie läuft bereits seit Februar. In ihrer Masterarbeit bei der Vogelwarte untersucht Lisa Eichler, weshalb der Grauspecht ausgerechnet in jenen Gebieten seltener wird, in denen sich sein naher Verwandter, der Grünspecht, ausbreitet. Vielleicht ist das ein Zufall, vielleicht findet aber auch ein Verdrängungskampf statt.

Zu den Verlierern gehören Vogelarten wie Grauspecht, Auerhuhn, Haselhuhn und Ziegenmelker.

Um diese Frage zu klären, reist sie an Orte in der Nordwestschweiz, an denen Ornithologen den Vogel beobachtet haben. Dort imitiert sie mithilfe einer Klangattrappe den Gesang des Grünspechts oder den des Grauspechts. Wenn der eine auf den Gesang des anderen antwortet, könnte das ein Indiz dafür sein, dass die Spechte einander vertreiben wollen. Weil Grauspechte nur bis Mai aktiv sind, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Wenn Lisa Eichler Pech hat, hört sie nur wenige Grauspechte rufen. Die Daten, die sie gesammelthat, wären dann nicht aussagekräftig. Studien zu Vögeln sind aufwendig, ihr Ausgang ist oft ungewiss.

Der mögliche Verdrängungskampf ist die kleinste Sorge der Vogelschützer. «Die Reviere der beiden Spechte überlappen sich am Waldrand», sagt Rey. «Die Frage ist, ob Grauspechte an den Waldrand kommen müssten, wenn es ihnen im Waldesinneren gut ginge.» Der vorherrschende Waldtyp biete nicht allen Vogelarten den Lebensraum, den sie brauchten.