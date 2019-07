Die Arktis brennt

Mit Temperaturen von 30 Grad und mehr bricht unter anderem der US-Bundesstaat Alaska alle bisherigen Rekorde. Schon im Juni war es so warm wie noch nie in diesem Monat, auch der Juli ist bislang enorme sieben Grad Celsius heisser als üblich. Die Hitzewelle hat ausgetrocknete Wälder hinterlassen, die hohen Temperaturen treiben Brände noch zusätzlich an.

Und so brennt es seit Anfang Juni an immer neuen Orten, teils deutlich innerhalb des Polarkreises. Allein in diesem Bundesstaat wurden in diesem Jahr bereits 400 einzelne Feuer erfasst, rund 3600 Quadratkilometer sind bereits verbrannt.

Feuer im Juni «beispiellos»

Auch in Sibirien ist die Lage extrem, insbesondere in der Republik Jakutien im Nordosten. «Die arktischen Feuer im Juni waren beispiellos», sagt Mark Parrington vom europäischen Mittelfrist-Wettervorhersagezentrum ECMWF. Im Rahmen des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus verfolgt er mit Satelliten Vorgänge in der Atmosphäre, unter anderem die Emissionen von Wald- und Buschbränden.

Die Satelliten messen dabei die Oberflächentemperatur, anhand von Modellen wird daraus berechnet, wie viel CO 2 freigesetzt wird. Seit 17 Jahren gibt es dieses Programm. In dieser Zeit, sagt Parrington, habe man immer wieder Brände innerhalb des Polarkreises gesehen, aber nie so früh im Jahr und in diesem Ausmass.

CO 2 aus dem Boden freigesetzt

In den vergangenen Wochen ist einiges an CO 2 zusammengekommen, zumal teils torfreiche Böden betroffen sind, in denen viel Kohlenstoff gespeichert ist. Wie viel CO 2 genau frei wird, wenn dort ein Oberflächenfeuer brennt, ist schwer zu beziffern.

Die Analyse eines früheren Riesen-Tundrabrands am Anaktuvuk River in Alaska ergab im Jahr 2011, dass 60 Prozent des durch das Feuer abgegebenen Kohlenstoffs aus dem Boden stammten. Die Copernicus-Forscher kamen mit ihren Modellen auf 50 Megatonnen CO 2 , die allein im Juni durch die Brände frei wurden, ungefähr so viel wie die jährlichen Emissionen von Schweden. In den ersten Julitagen kamen weitere fünf Megatonnen hinzu.

Der Rauch verstärkt die Erwärmung in der Arktis

Das muss die globale CO 2 -Bilanz noch nicht komplett verhageln, zumal die Pflanzen derzeit auch voll in der Wachstumsphase sind und viel CO 2 aufnehmen. Aber es ist spürbar – umso mehr, wenn solche Brände in der Arktis künftig häufiger werden.

Hinzu kommt ein sich selbst verstärkender Effekt: Der Rauch der Brände zieht um die Welt, selbst in Europa konnten die Copernicus-Forscher ihn nachweisen. Vor allem in der ohnehin rasant wärmer werdenden Arktis verteilen die Feuer Russpartikel, die sich auf die verbleibenden Schnee- und Eisflächen legen. Das führt dazu, dass diese mehr Sonnenstrahlung absorbieren und noch schneller schmelzen, was die Arktis zusätzlich erwärmt.