Das Rennen um einen Tiefseeschatz

Wissenschaftler und Umweltschützer hingegen befürchten ­irreparable Schäden in dem empfindlichen Ökosystem. Der Abbau würde Strukturen entfernen, auf denen Meerestiere siedeln, ­könnte grosse Mengen Sediment aufwirbeln und Schwermetalle freisetzen. Weniger als 0,1 Prozent des Tiefseebodens wurden bislang erforscht. Es ist kaum bekannt, wie widerstandsfähig dessen Bewohner sind und wie sich ozeanische Schürfgebiete erholen würden. Arten könnten verschwinden, bevor sie überhaupt entdeckt wurden. Doch jenen, die zur Vorsicht mahnen, läuft die Zeit davon.

Langsame Erholung

Matthias Haeckel ist Biogeochemiker am Kieler Geomar und ­Koordinator des internationalen Projekts «Mining Impact», das die Umweltfolgen eines Abbaus untersucht. Haeckel befürchtet wie viele seiner Kollegen, dass künftige Erntefahrzeuge gewaltige Staubwolken erzeugen und Partikel noch in Dutzenden Kilometern Entfernung Organismen unter sich begraben. Für ihn steht fest: Tiefseebergbau wird nicht die Lösung für den steigenden Bedarf an speziellen Metallen sein. «Dann müssten wir die Rohstoffe in so grossem Stil ­abbauen, dass wir ein wirkliches Umweltproblem bekommen», sagt er. Stattdessen müssten wir effizienter und umweltschonender mit Ressourcen umgehen, meint Haeckel.

Die Bewohner der Tiefsee kennzeichnen langsames Wachstum, späte Geschlechtsreife und niedrige Reproduktionsraten. Im Pazifik haben Forscher und Industrie seit Ende der 1970er-­Jahre mehrfach den Abbau von Manganknollen simuliert. «Es gibt alte Pflugspuren, in denen sich das Ökosystem auch nach 40 Jahren nicht erholt hat», sagt Matthias Haeckel. Viele Test­flächen sehen aus wie frisch umge­graben. Grössere Lebe­wesen wie ­Korallen, Anemonen und Schwämme, die auf den Knollen wachsen, sind bis heute kaum zurückgekommen.

In Manganknollen stecken Kupfer, Nickel und Kobalt. Foto: Imago

Die begehrten Manganknollen entstehen, wenn sich im Meerwasser gelöste Teilchen über Jahrmillionen an einem festen Kern ablagern. Das kann ein Haizahn sein oder ein Gesteinssplitter am Meeresgrund. Die Knollen liegen in ausgedehnten Feldern in den ozeanischen Tiefseebecken. Wirtschaftlich interessant ist das Gestein nicht wegen des Mangans, davon gibt es an Land genug. Wertvoll ­machen es die bis zu 3 Prozent Kupfer, Nickel und vor allem ­Kobalt, die es enthält.

Kobalt steckt in Lithium-­Ionen-Akkus, in Smartphones, Laptops oder E-Autos. Die Europäische Union hat das Metall ­wegen dessen strategischer Bedeutung auf die Liste kritischer Elemente gesetzt. Die globale ­Kobaltnachfrage hat sich seit 2001 ungefähr verdreifacht. In Zukunft dürften E-Autos diese weiter in die Höhe treiben. In jedem batteriebetriebenen Fahrzeug stecken fünf bis zehn ­Kilogramm Kobalt.