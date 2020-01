Das Ölgeschäft blüht ungebrochen

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat es am Weltwirtschaftsforum in Davos der Welt nochmals unmissverständlich klargemacht: Für ihn gibt es keinen Ausstieg aus der fossilen Energie. Den Europäern gab er den Rat, von den USA mehr flüssiges und billiges Erdgas einzukaufen. Die USA produzieren inzwischen mehr Erdöl und Erdgas als irgendein anderes Land auf der Welt – seit 2015 mehr Erdöl als Saudiarabien, seit 2012 mehr Gas als Russland. Und auch in der Kohleproduktion liegen die Vereinigten Staaten im Ranking an zweiter Stelle nach China. Das Pariser Klimaabkommen ist für Trump kein Thema. Die US-Regierung hat den Austritt aus dem Vertrag beantragt.