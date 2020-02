Das grosse Hummelsterben

Fleissige Bestäuber

Hummeln (Bombus) gehören zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Es gibt etwa 250 Hummel­arten. Sie kommen vor allem in den gemässigten und kühleren Regionen der Nordhalbkugel vor. In der Schweiz sind 40 Arten bekannt.



Die Insekten gehören zu den fleissigsten Bestäubern. Sie fliegen auch bei niedrigen Temperaturen. Der Grund: Sie können ihre Flügel von der Flugmuskulatur abkoppeln und so «im Leerlauf» ihren Körper bei kühlerer Witterung auf Betriebstemperatur halten. Hummeln werden gern für die Bestäubung von Obstanlagen und Gewächshauskulturen eingesetzt. Schweizer Bauern importieren die Insekten oft, weil es in der Schweiz keine professionelle Züchtung gibt.



Die grösste Gefahr für die Tiere kommt von der Landwirtschaft: Der Schnitt blühender Flächen und die Ausbringung von Pestiziden führten zu einem Hummelsterben. Fachleute empfehlen deshalb, Altgrasbestände stellenweise längere Zeit stehen zu lassen, um Niststrukturen zu schaffen. Gärten und Balkone sollten naturnah und blütenreich gestaltet werden.



Ein internationales Forscherteam unter Schweizer Leitung hat 2015 das Erbgut von zwei Hummelarten entschlüsselt. Gene geben Hinweise, wie Hummeln auf Krankheiten reagieren und was ihre Bestände bedroht. (lae)