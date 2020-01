Das bringen eine Billion Bäume gegen den Klimawandel

Hunderte verschiedene Projekte

Zwar sehen Klimaforscher das Aufforsten prinzipiell als Möglichkeit an, die Erderwärmung zu mildern. Wie stark der Effekt ist und wo man überhaupt neue Bäume pflanzen könnte, hat aktuell jedoch eine grosse Kontroverse ausgelöst. Von dieser Diskussion ist auf der Webseite von «1t.org» allerdings nichts zu lesen. Diese Initiative hat das Weltwirtschaftsforum nun zum Bäumepflanzen gestartet, ihr will Trump sich offensichtlich anschliessen. Die Plattform will nach eigenen Worten «eine weltweite Aufforstungs-Gemeinde von Millionen Menschen verbinden, stärken und mobilisieren».

Dabei gibt bereits so viele ähnliche Projekte, dass man leicht den Überblick verliert. So ist «1t.org» nicht zu verwechseln mit «Trillion Trees», einer Kampagne unter anderem des WWF. Diese ist zu unterscheiden von der «Trillion Tree Campaign», angesiedelt bei der Organisation «Plant-for-the-Planet». Auch die «Bonn Challenge» regt zum Bäumepflanzen an, 2021 beginnt zudem die «UN Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen». Insgesamt seien hunderte Organisationen mit der Aufforstung von Wäldern beschäftigt, schreibt das Weltwirtschaftsforum – die neue Initiative soll sie vernetzen und politische Unterstützung für sie sammeln.

ETH-Studie sorgt für Schwung

Doch ist die Grundidee geeignet, die Erderwärmung zu bremsen? Für sehr viel Schwung hat im vergangenen Jahr eine Studie der ETH Zürich gesorgt. Im Fachmagazin Science berechneten Umweltwissenschaftler um Jean-Francois Bastin, dass man auf der Erde eine Fläche von 900 Millionen Hektar mit Bäumen bepflanzen könne, in etwa die Fläche der USA. Damit liessen sich 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern, so die Forscher. Ein Drittel aller von der Menschheit emittierten Treibhausgas-Emissionen könnten so aus der Atmosphäre zurückgeholt werden.

Auf diese Studie gab es etliche scharfe Reaktionen. So bezweifelt ein Team um Eike Lüdeling von der Universität Bonn in einem Kommentar in Science, dass sich tatsächlich auf einer so grossen Fläche Bäume pflanzen lassen. So hemmten im Norden Skandinaviens, Amerikas oder Russlands Permafrost und kurze Vegetationsperioden den Wuchs von Bäumen. Andernorts sei Aufforstung nicht möglich, weil die Böden zu schlecht seien.