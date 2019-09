Brände im Regenwald sind nichts Aussergewöhnliches

Ein typisches Beispiel sei die afrikanische Savanne, die sich zwischen der Sahara und dem Äquator quer über den ganzen Kontinent erstreckt. «Während der Regenzeit wird dort enorm viel Biomasse produziert, die in der Trockenzeit so gut wie nicht verrottet. Diese Aufgabe übernehmen durch Blitzschlag oder von Menschen verursachte Brände», sagt Held. Diese vernichten verdorrtes, «altes» Gras, während im Boden liegende Wurzeln und Samen unversehrt bleiben. In Zusammenspiel mit der zurückbleibenden Asche, die dem Boden als Dünger dient und ihm Nährstoffe zuführt, können dann junge Gräser nachwachsen: Die Savanne regeneriert sich. Das kann sie allerdings nur, wenn der Mensch sie lässt.

Abnahme der Feuer in Savannengebieten

Wie ein Forscherteam von der University of California in Ir­vine 2017 in einer Studie zeigte, nahmen die natürlich auftretenden Feuer in Savannengebieten zwischen 1998 und 2015 um ein Viertel ab. Infolge der wachsenden Weltbevölkerung werden stetig grössere Flächen für Landwirtschaft benötigt, weshalb Graslandschaften, die früher durch regelmässige Brände regeneriert wurden, nun für Viehzucht oder Ackerbau genutzt werden und Bauern natürliche Feuer verhindern.

Im Frühjahr findet sich auf der Erde ein weiterer Hotspot: Sibirien. Wie auch in Nordamerika und sogar in Alaska stehen dort Jahr für Jahr zunächst Grasländer und Steppen in Flammen, etwas später sind vor allem Waldgebiete betroffen. Diese Feuer sind für das dortige Ökosystem jedoch erst mal nicht so schlimm, wie Thomas Hickler, Biogeograf am Forschungszen­trum Senckenberg Biodiversität und Klima in Frankfurt am Main, sagt: «Die borealen Nadelwälder in den nördlichen Breitengraden sind ganz gut an Feuer angepasst.»

Vom Menschen verursachte Feuer im Amazonas

So hätten Analysen von Bohr­kernen gezeigt, dass dort die Wälder vielerorts schon immer im Abstand einiger Jahrzehnte gebrannt und sich anschliessend wieder regeneriert hätten. Tatsächlich verbessern diese Feuer sogar die Nährstoffversorgung des Waldes. Durch Menschen kommt es zwar zu mehr Ent­zündungen, aber in einigen Regionen sind Managementmassnahmen zumindest in nicht extrem trockenen Jahren recht erfolgreich darin, die Feuer zu unterdrücken. Ob der Klima­wandel in der borealen Nadelwaldzone generell zu mehr Feuer führt, sei dagegen noch nicht geklärt, sagt Hickler.

Solange sich der Mensch nicht zu sehr einmischt, kann die Natur mit Feuer ganz gut umgehen.

Im Spätsommer rückt der Regenwald im Amazonas in den Fokus. Treten dort natürliche Feuer auf? Das komme auf die Art des Regenwalds an, sagt Hickler. «In Regenwaldgebieten mit ausgeprägter Trockenperiode im Übergang zu Trocken­wäldern kann es auch natürlicherweise zu Feuern kommen.» Im immergrünen, feuchten Regenwald seien Feuer dagegen nicht natürlich, so Hickler.