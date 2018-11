Wer hat den prallsten Euter im ganzen Land?

Die 14-jährige Irene ist eine Kuh der Superlative. Sie hat bereits acht Geburten hinter sich und hat bisher insgesamt 102'445 Kilogramm Milch produziert. Vor zwei Wochen erhielt sie für ihr Aussehen die höchste Bewertung, die eine Red Holstein jemals geholt hat. «Noch nie zuvor gab es die Einstufung Excellent 97 für diese Rasse», sagt Markus Gerber, Präsident von Swissherdbook. Sie sehe für ihr Alter sehr jugendlich aus, habe ein hervorragendes Euter, das straff und breit aufgehängt sei, sowie ein starkes Zentralband.

Die neue Rekordhalterin aus Middes im Kanton Freiburg ist auch eine erfolgreiche Schaukuh, bekannt als zweifache Europasiegerin sowie mehrfache «Schön-Euter-Siegerin». Unter Experten gilt sie als Ausnahmeerscheinung. «Sie ist zwar relativ gross, aber nicht übergross, sodass sie im Laufstall mit rund hundert anderen Milchkühen keine Sonderhaltung benötigt, sondern ihren Platz in der Herde gefunden hat», erklärt Gerber. Auch bei der Zucht gehe der Trend wieder mehr zu mittelgrossen Tieren mit guter Produktionsleistung. Die ganz grosse Kuh sei nicht mehr erwünscht, weil sie für einen Betrieb schwieriger zu halten sei.

Sekundenkleber eingesetzt

In den vergangenen Jahren kritisierte der Schweizer Tierschutz immer wieder die äusserst kompetitiven Milchviehausstellungen, bei denen viele Tiere übervolle Euter hatten, sodass sie während der Präsentation kaum mehr gehen oder stehen konnten. Denn für den Wettbewerb werden die Kühe nicht mehr wie üblich alle 11 bis 13 Stunden gemolken, sondern im Durchschnitt erst nach 15,3 Stunden. Damit es bei der Vorführung nicht auf einmal aus dem Euter tropft, werden die Zitzen mit einem Leim zugeklebt.

Nun hat sich auch die Politik in die Diskussion eingeschaltet. Nationalrätin Irène Kälin reichte Ende September eine Motion beim Bundesrat ein, die vor zwei Wochen nun angenommen wurde. Die Grünenpolitikerin fordert darin, dass die Tierschutzverordnung in Zukunft solche Praktiken für Schau- und Präsentationszwecke verbiete. «Sogar Sekundenkleber ist zum Einsatz gekommen, bis dieser verboten wurde.» Es könne nicht sein, so Kälin, dass für eine perfekte optische Erscheinung tierquälerische Praktiken angewandt werden dürfen.

«Überlange Zwischenmelkzeiten können dazu führen, dass sich Wasser unter der Euterhaut ansammelt», sagt Adrian Steiner von der Nutztierklinik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, der im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR) und des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mehrere Studien dazu durchführte.

Zusammen mit seinem Team hat der Veterinär­mediziner im vergangenen Jahr Kühe an vier verschiedenen Milchviehausstellungen untersucht, darunter die Swiss Expo in Lausanne, die Tier & Technik in St. Gallen, die Bruna in Zug und die Swiss Red Night in Bern. Dabei stellten sie fest, dass nach Angaben der Tierhalter bei 263 von 307 Kühen die Zitzen mit Kollodium verklebt worden waren. Durch die Flüssigkeit entsteht ein filmartiger Überzug.

Mithilfe von Ultraschall konnten sie zudem bei 72 von 310 Kühen eine Schwellung (Ödem) im Euter nachweisen. In einer früheren Studie hatten sie herausgefunden, dass ein übervolles Euter neben einer deutlichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Hinterbeine auch das Fressverhalten sowie die Milchqualität negativ beeinflusst. An den vier Viehausstellungen im Jahr 2017 wurden bei 29 von 177 Kühen zudem Entzündungshemmer im Blut nachgewiesen.

Ausschluss vom Wettbewerb

Aufgrund der Vetsuisse-Studien hat die ASR vor zehn Tagen das Ausstellungsreglement überarbeitet und angepasst. Neu sollen gezielt ausgebildete Kontrollpersonen jede Kuh visuell beurteilen und entscheiden, ob das Tier in den Ring darf oder nicht. «Kühe mit übervollem Euter werden nicht mehr zugelassen», erklärt Gerber. Wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Züchter und dem Kontrolleur gäbe, könne ein Ultraschallbefund verlangt werden. Stelle man dabei ein Ödem fest, werde die Kuh sofort zum Melken geschickt und vom Wettbewerb ausgeschlossen. Unzulässig ist ab dem 1. Januar 2019 auch, Kühe vor der Ausstellung noch prophylaktisch medizinisch zu behandeln.

Aber was ist mit dem Verschluss der Zitzen? Seit zwei Jahren sei es verboten, Sekundenkleber einzusetzen, fügt Gerber hinzu. Doch Kollodium sei bei Rindern als Tierarzneihilfsstoff derzeit noch zugelassen. Da die Euterfülle in Zukunft systematisch von Fachleuten kontrolliert werde, sehe die ASR beim Zukleben der Zitzen kein grosses Problem. Dies mache man nicht nur wegen der Euterfülle, sondern auch aus hygienischen Gründen. Denn heraustropfende Milch stelle einen Infektionsherd dar, für das Tier selbst sowie auch für andere Kühe.

Erfolgreicher Nachwuchs

Kühe sind heutzutage auf Hochleistung getrimmt. Vor kurzem fanden Forscher die bislang ältesten Zeugnisse für Milchviehhaltung. Demnach hat alles einmal in der ostasiatischen Steppe angefangen. Bereits vor etwa 3300 Jahren etablierte sich in der nördlichen Mongolei die Haltung von Rindern, Schafen und Ziegen als Milchvieh. Die Hirten der mongolischen Steppe eroberten dann den grössten Teil Asiens und Europas – mit Erfolg.

Durch die Zucht sind Kühe mittlerweile so optimiert, dass sie immer mehr Milch produ­zieren können. Deshalb ist vor allem auch Red Impulse so gefragt: Der Sohn der Red-Holstein-Weltmeisterin Irene hat bereits 98 Töchter in der Milchproduktion. «Er vererbt eine gute Euterqualität und ist bei Besamungen viel im Einsatz», sagt Gerber. Auch seine Töchter hätten bereits erste Titel bei Wettbewerben gewonnen.

(Redaktion Tamedia)