So haben sich Schweizer Frühwarnsysteme verbessert

Es war gegen neun Uhr morgens, als der Fax des Wetterdienstes auf der Redaktion eintraf. Oder kam er von der Polizei? Auf alle Fälle wurde so am 26. Dezember 1999 vor jenem Ereignis gewarnt, das als Jahrhundertsturm Lothar in die Geschichte der Unwetterkatastrophen einging. Seither hat nicht nur die Anzahl der schweren Stürme zugenommen, es haben sich auch die Warnsysteme für solche Ereignisse grundlegend geändert. So verschickte etwa Meteo­ Schweiz am Sonntag, dem 11. November 2017, als sich ein heftiger Sturm ankündigte, 3,5 Millionen Push-Warnungen – vergleichbar viele dürfte auch Sturm Burglind ausgelöst haben.

Die Initialzündung für diese hochpo­tenten Sturmwarnsysteme war aber nicht der im Kollektivgedächtnis präsente Lothar, sondern das Jahrhunderthochwasser vom August 2005, das in der Schweiz sieben Menschen das Leben kostete. Vor allem die Bilder des überschwemmten Berner Mattequartiers gingen damals durch die Medien. Manche Häuser standen zwei Meter tief im Wasser, die landesweiten Schäden beliefen sich auf drei Milliarden Franken. Nachträgliche Analysen ergaben laut Bundesamt für Umwelt (Bafu), dass die Schäden wohl um rund eine halbe Milliarde geringer ausgefallen wären, wären die Betroffenen rechtzeitig alarmiert worden.

Infografik: Die Beaufortskala Grafik vergrössern

Bereits eine Woche nach der Überschwemmungskatastrophe vom August 2005 startete der Bundesrat das Projekt Optimierung der Warnung und Alarmierung bei Naturgefahren (Owarna). Es zeigte auf, welche planerischen, organisatorischen und technischen Massnahmen zu verbessern sind, um solche ­Unwetter besser zu überstehen. Der 2007 erstellte Schlussbericht geht davon aus, dass sich die Schäden um 20 Prozent verringern lassen, wenn Krisenstäbe und Betroffene rechtzeitig gewarnt werden.

Zwingende Verbreitung der Warnung

Der Owarna-Bericht sah unter anderem folgende Massnahmen vor: bessere Modelle und mehr Daten, um die Prognosen zu verbessern, und eine engere Zusammenarbeit der einschlägigen Fachstellen des Bundes. So haben diese sich mittlerweile zum Lenkungsausschuss Naturgefahren (Lainat) zusammengeschlossen, und es wurde eine Internetplattform für den Informationsaustausch über Naturgefahren geschaffen. Bei stärkeren Ereignissen kommt zudem ein Fachstab Naturgefahren zum Einsatz. Und wenn eine Naturgefahr als gross oder sehr gross eingestuft wird (Gefahrenstufen 4 oder 5 von 5), kann der Bund eine Warnung herausgeben, die von Radio und Fernsehen zwingend verbreitet werden muss.

Infografik: Die stärksten Stürme der Schweiz Grafik vergrössern

Der eidgenössische Wetterdienstleister Meteo Schweiz ist damit gefordert: Einerseits sollte er vor möglichst vielen Ereignissen rechtzeitig warnen, andererseits aber möglichst wenig überflüssige Warnung herausgeben. Das obrigkeitlich verordnete Ziel lautet: Die Trefferrate für Unwetterwarnungen muss mindestens 85 Prozent betragen, die Falschalarmrate maximal 30 Prozent. ­Meteo Schweiz erfüllte im Schnitt der letzten fünf Jahre diese Forderung: Die Trefferquote beträgt 86 Prozent, die Falschalarmrate 20 Prozent.

Pro Jahr gibt Meteo Schweiz zwischen 40 und 80 grossflächige Warnereignisse heraus, welche mindestens der Stufe 3 (Erhebliche Gefahr) entsprechen – so wurde gestern auch das Sturmtief Burglind eingestuft. Selten erreicht ein Ereignis Stufe 4 (Grosse Gefahr): 2015 und 2016 zweimal, 2017 dreimal – wegen Föhn, Hitze und Regen. Und Stufe 5 (Sehr grosse Gefahr) ist äusserst selten, kam in den letzten Jahren nicht vor, doch wäre Lothar so klassiert worden, hätte es damals bereits ein entsprechendes Alarmsystem gegeben.

Die Umsetzung weiterer von dem Owarna-Bericht vorgeschlagenen Massnahmen zum Schutz von Naturkatastrophen sind auf Bundesebene und in den Kantonen im Tun. So wurde etwa vor zwei Jahren ins Risikomanagement der Abteilung Bevölkerungsschutz des Kantons Zürich der Bereich Naturbedingte Gefährdung wie Sturm und Hochwasser aufgenommen. Mit der Folge, dass überprüft wird, ob die Feuerwehren für solche Gefahren gerüstet und Ansprechpersonen in allen Gemeinden bekannt sind, damit auf schlimme Unwetter schnell reagiert werden kann.

Das landesweit verbesserte Dispositiv musste sich seither bereits einige Male bewähren, so etwa beim Hochwasser im Oktober 2011. Damals verhinderten laut Aussagen von Hilfskräften vor Ort Hochwasserschutzmassnahmen, aber auch die besseren Vorhersagen, dass die Katastrophe von 2005 sich wiederholte.

290 Millionen Push-Warnungen

Was in den letzten zehn Jahren aber als Quantensprung für Katastrophenwarnungen bezeichnet werden kann, ist das Aufkommen von Smartphones und neuen Medien. Damit können Warnungen schnell, individuell und gleichzeitig grossflächig versandt werden. Meteo­ Schweiz versendet pro Jahr 290 Millionen Push-Warnungen, Tendenz steigend, weshalb das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie per Ende Oktober 2017 die Meteo-Schweiz-App mit mehr Leistung versehen hat: Der neue Server kann den Versand von einer Million Nachrichten in weniger als einer Minute ausführen.

Laut Einschätzung des Bundesrates, die er am 22. November 2017 in einem Bericht zu einem Postulat des Obwaldner CSP-Nationalrats Karl Vogler zu Unwetterwarnungen vornimmt, hat die Schweiz bei der Warnung vor Naturgefahren ein hohes Niveau erreicht. Allerdings steht ein Paradigmenwechsel bevor, welcher von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) global vorangetrieben wird. Die Warnungen sollen mehr auf die potenziellen Schäden eines Ereignisses fokussieren: Es geht also nicht mehr nur darum, einfach vor einem Sturm zu warnen, sondern abzuschätzen, wo dieser besonders kritische Schäden beispielsweise im Strassen- oder Luftverkehr anrichten wird.

(Tages-Anzeiger)