Müll, zum Fressen gerne

Aus Tausenden Kilometern Entfernung und vom Bildschirm aus betrachtet, wirken die Bilder beinahe surreal: Eisbären streifen wie verwilderte Hunde durch eine Siedlung, inspizieren dabei einen Kinderwagen in einem Hauseingang oder versammeln sich um ein Geländeauto, dessen Fahrer die Tiere mit lauten Rufen und hellem Licht zu vertreiben versucht. Vergeblich, wie Videoaufnahmen zeigen.

Für die 2000 bis 3000 Menschen in der Siedlung Beluschja Guba auf der russischen Nordpolarmeer-Insel Nowaja Semlja gehören die Besuche der Eisbären inzwischen fast zum Alltag. Seit zwei Monaten streifen mehr als 50 der Tiere um die Siedlung herum und scheuen auch nicht die unmittelbare Nähe zu Menschen und deren Häusern.

Polar bear invasion on Novaya Zemlya as 50 wild animals besiege remote town, and chase people. State of emergency called, locals are told they cannot shoot endangered species scavenging for food at local dump https://t.co/j7nI40QZOK pic.twitter.com/yv3FYu8Nof