Eisheilige sind ein Zufallstreffer

Endlich Regen

Der Mai war bisher insbesondere im Norden deutlich zu trocken. In der Nacht auf den Dienstag bringt nun eine Störung «endlich wieder einmal flächendeckenden Regen», schreibt MeteoNews. Dies freue insbesondere die Landwirte, Gärtner und die Pollengeplagten.



Vor allem am Dienstag kommen zu anhaltendem Regen auch örtliche Gewitter dazu. Ab Donnerstag muss jeweils vor allem am Nachmittag und in den Bergen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, im Flachland wird es seltener nass.