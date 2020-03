Die Nationalität gewechselt

Der Klimawandel verursacht zuweilen Probleme, an die wohl niemand im Voraus denkt – bis sie da sind. Konkret geht es um das italienische Rifugio Guide del Cervino. Die bei Bergsportlern bekannte Schutzhütte sitzt auf einem Berggrat nahe des Plateau Rosa in den Walliser Alpen. Im Norden die Schweiz, im Süden Italien. Skifahrer erreichen die ganzjährige Unterkunft von Zermatt aus per Seilbahn und Schlepplift. Auf der italienischen Seite nehmen die Skisportler die Seilbahn von Breuil-Cervinia zur Station Testa Grigia beim Theodulpass. Für Bergsteiger ist das Rifugio ein guter Ausgangspunkt für Touren auf das Breithorn und das Monte-Rosa-Gebiet.