Der Strom der Mikroben

Bisher fehlten allerdings die passenden Bakterien dafür. Denn Arten, die sich gut vermehren lassen, können kein Kohlendioxid binden. Und solche, die das Treibhausgas einfangen können, sind sehr empfindlich und nur schwer zu handhaben. Mithilfe gentechnischer Eingriffe ins Erbgut wollen die Wissenschaftler nun beide Eigenschaften in einem Bakterium kombinieren.

Immer mehr neue Gattungen

Bisher kaum ergründet ist, wie Elektromikroben den globalen Kohlenstoffkreislauf beeinflussen und welche Rolle sie in der Erdgeschichte spielten. Theoretisch könnten sie schon in den Anfängen existiert haben, als es noch keine Atmosphäre gab. Schliesslich findet man sie überall dort, wo Sauerstoff rar ist, in Pfützen, Seen und Ozeanen, in Mooren Sümpfen und im Boden.

Auch die Häufigkeit der Elektromikroben spricht für einen bedeutenden Einfluss, obgleich sie lange als Exoten galten. «Wirkennen heute mehr als 100 verschiedene Gattungen, und das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs», betont Schröder. Immer wieder werden neue Typen gefunden.

Vor einem Jahr beispielsweise berichteten Forscher der University of California in Berkeley im Journal «Nature», dass auch Listerien, die zum Teil üble Lebensmittelvergiftungen verursachen, elektroaktiv sind, ebenso wie Laktobazillen in Joghurt, Käse oder Sauerkraut und sogar manche Darmbakterien. Was genau Letztere unter Strom setzen, ist allerdings noch nicht bekannt.