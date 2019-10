Mit diesem Unterwasserfoto namens Night Glow gewann Cruz Erdmann den Young Wildlife Photo­grapher of the Year 2019 des National History Museum London in der Kategorie der 11- bis 14-Jährigen. Der Grossflossen-Riffkalmar ­verändert Körperfarbe und Muster durch ­reflektierende und ­pigmentierte Hautzellen, um sich zu tarnen und zu kommunizieren. (red)