Auf dem Mars ist es bei Südwestwind -17 Grad

Wer wissen möchte, wie das Wetter auf dem Mars war, kann nun online danach schauen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa teilte am Dienstag mit, die Sonde InSight liefere täglich Wetterberichte vom roten Planeten.

Diese würden auf einer Webseite der Behörde veröffentlicht. Die aktuellsten Daten stammen vom Sonntag: Die Höchsttemperatur lag damals bei knapp minus 17 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur bei minus 95 Grad. Der Wind blies mit maximal rund 62 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung.

