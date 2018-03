Algen fürs All

Astronautennahrung

Ernte im Weltraum

Es ist nicht so einfach, Lebensmittel im All herzustellen, aber es ist machbar. Meist bekommen die Astronauten bisher das auf der Erde vorbereitete Essen in Tüten und Dosen. Gemäss der Europäischen Raumfahrtagentur assen russische Kosmonauten 2003 als Erste eine experimentelle Ernte, und 2015 bissen amerikanische Astronauten in den ersten selbst angebauten Weltraumsalat.



Geplant ist nun, dass ein an der Universität Stuttgart hergestellter Algen-Reaktortyp bereits diesen Herbst zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegt. Regelmässig soll der deutsche Astronaut Alexander Gerst dort relevante Mengen der Süsswasseralge Chlorella ernten. Nach seiner Rückkehr wird die Algenproduktion in Zürich untersucht und auf ihre Lebensmitteltauglichkeit überprüft. «Zudem testen wir bereits jetzt im Labor, unter welchen Bedingungen sich die Masse der Mikroalgen noch schneller und effizienter vermehrt», sagt der ETH-Forscher Alexander Mathys, der zusammen mit den Stuttgartern am ISS-­Projekt arbeitet.



Im Zürcher Team geht Iris Haberkorn den Fragen nach, warum eine elektromagnetische Stimulation das Wachstum der Algen beschleunigt. Und welche Bakteriengemeinschaften von Vorteil sind. (bry)