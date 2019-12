Wenn der Klimawandel auf die Psyche schlägt

Kate Schapira, Dozentin an der renommierten Brown University im Ostküstenstaat Rhode Island, kennt dieses Phänomen schon seit Jahren - von sich selbst und aus ihrer Beratung anderer Betroffener. Wegen der klimaschädlichen Wirkung jedes einzelnen hat sie sich entschieden, keine Kinder zu bekommen, und in ein Flugzeug steigen will die 40-Jährige auch nie mehr.

Ihre Beunruhigung über die fortschreitende Erderwärmung sei von anderen «wie ein persönliches, individuelles Problem» behandelt worden, erzählt Schapira. Sie habe daher überprüfen wollen, «ob das tatsächlich der Fall ist». Seit 2014 ist die Wissenschaftlerin regelmässig auf Wochenmärkten und ähnlichen Veranstaltungen mit einem kleinem Stand präsent, der an den psychologischen Beratungsstand von Lucy in der Comic-Serie «Peanuts» erinnert.

«Beratung zu Klima-Ängstlichkeit, 5 Cent. Der Doktor ist da», steht auf einem Schild an Schapiras Stand. Und so können Passanten mit ihr über ihre Zukunftsängste angesichts der Klimakrise sprechen. Schapira hat dabei erfahren, dass sie in ihrer Heimatstadt Providence längst nicht die einzige ist, die der Klimawandel psychisch belastet.

Mehrheit ist besorgt

In einer Umfrage der Universitäten Yale und George Mason vom Frühling gaben sechs von zehn befragten US-Bürgern an, dass sie zumindest «irgendwie besorgt» über die Erderwärmung seien. Knapp ein Viertel der Befragten gab sogar an, «sehr besorgt» zu sein.

Der Leiter des Yale-Programms für Klimawandel-Kommunikation, Anthony Leiserowitz, teilt die US-Bürger nach ihrer Reaktion auf den Klimawandel in sechs Kategorien ein - von beunruhigt bis verleugnend. Die allgemeine Annahme, dass vor allem gebildete, liberale Weisse aus der Mittel- und Oberschicht sich über die Erderwärmung Sorgen machten, habe sich in seinen Forschungen nicht bestätigt.