Rüpel kaufen oft teure Autos

Wenn wieder so ein Autobahndrängler hinten an der Stossstange hängt, bricht Stress aus. «Ja, ich habe es verstanden», denkt man sich, «du willst überholen. Aber sieh', elender Aggressor, vor mir fährt eine lange Kolonne und rechts neben mir kriechen Lastwagen. Also, was soll das?» Es entspinnen sich Hassfantasien, und dass es wieder ein Mercedes-BMW-Audi-Porsche-Status-Geschoss ist, das einen bedrängt, bestätigt natürlich alle Vorurteile. In solchen übermotorisierten Autos sind ganz gewiss überproportional häufig Drecksäcke unterwegs, grummelt man dann vor sich hin. Aber ist das wirklich so oder nur ein Ressentiment? Psychologen aus Finnland haben das untersucht. Und wie sie im International Journal of Psychology schreiben, korrelieren negative Persönlichkeitsmerkmale offenbar mit dem Erwerb teurer Autos.