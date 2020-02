Reisen in Zeiten des Coronavirus

Wie kann man sich auf Reisen schützen?

Ankunft am Flughafen, und schon denkt man: So viele Menschen aus so vielen Ländern, ist das jetzt eine bedrohliche Situation? Nein, sagt René Gottschalk, Experte für medizinische Massnahmen am Flughafen in Frankfurt. Am Flughafen per se seien Reisende keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als an anderen Orten.