Kinder aus dem Labor

Damals war es kaum eine ­Woche her, dass He die Welt in Aufruhr versetzt hatte mit der Nachricht von der Geburt jener Zwillinge, deren Erbgut er so ­verändert haben will, dass sie immun waren gegen das Immunschwächevirus HIV. Ein ­riskanter Menschenversuch, den Expertinnen und Experten aus dem Gebiet unisono scharf verurteilten. He soll trotzdem seither weitere Anfragen wie jene aus Dubai bekommen haben. Das berichtete der amerikanische Bioethiker William Hurlbut von der Stanford University vor ein paar Wochen. Der Chinese hatte ihn um Rat in der Angelegenheit gebeten. Hurlbuts Empfehlung für He: «Ich habe ihm gesagt: nicht antworten.»

Doch He ist nicht mehr allein mit seinem Plan, Menschen mit reparierten Genen zu erschaffen. Anfang Juni verkündete der russische Genetiker Denis Rebrikow, auch er wolle genetisch veränderte Kinder erschaffen. In der vergangenen Woche konkretisierte er sein Vorhaben gegenüber dem Magazin «New Scientist»: Er habe fünf Paare gefunden, die bereit wären, sich auf seine Experimente einzulassen. Sobald die russischen Behörden zustimmen, wolle er mit der Arbeit beginnen.

Der russische Genetiker dürfte die Technik tatsächlich beherrschen. Davon zeugt ein früherer Fachaufsatz.

Während Bioethiker und Gentechnik-Experten weltweit noch die Köpfe schütteln über das ­Vorgehen des Chinesen He, stehen offenbar Mediziner und Patienten bereit, um fortzusetzen, was er begann. Die Nachfrage nach Kindern mit modifiziertem Erbgut ist offenbar da, ebenso wie das Angebot.

Rebrikow will Paaren, die genetisch bedingt gehörlos sind, zu hörenden Kindern verhelfen. Die ausgewählten Elternpaare tragen alle eine Mutation im Erbgut, die laut Rebrikow in der Bevölkerung Westsibiriens verbreitet ist. Sind beide Elternteile von diesem Leiden betroffen, besteht praktisch keine Chance, dass ihre Nachkommen hören können. Mithilfe der Gen-Schere Crispr will der Genetiker, der nach eigenen Angaben in einer der grössten Fruchtbarkeitskliniken Russlands arbeitet, das defekte Gen in Embryonen reparieren, bevor er diese den Frauen einsetzt. Dass er die Technik wirklich beherrscht, dafür spricht ein Aufsatz, den er im Oktober veröffentlichte. Darin beschreibt er genchirurgische Eingriffe in das Erbgut von nicht lebensfähigen menschlichen Embryonen.

«Zu früh, zu riskant»

Für Rebrikow sind die gehörlosen Paare das ideale «klinische Modell», wie er in einem Interview mit dem Journal «Science» sagte. Diese Erbkrankheit wird unweigerlich an das Kind weitergegeben, wenn beide Eltern die genetische Veranlagung dazu haben. Eine Präimplantationsdiagnostik, wie sie bei anderen Erbkrankheiten möglich ist, indem nach der künstlichen Befruchtung Embryonen ohne Defekt ausgewählt und der Mutter eingepflanzt werden, funktioniert in diesem Fall nicht.