Ist es ein Bub oder ein Mädchen?

Fünf Töchter und kein Sohn: Die Bennet-Schwestern in Jane Austens «Stolz und Vorurteil» sind für ihre Eltern Glück und Bürde zugleich. In dem Ende des 18. Jahrhunderts angesiedelten Werk müssen sie ihre Töchter mühevoll verheiraten, um das damalige Lebensziel – Absicherung durch Ehe – zu erreichen. Das Ergebnis einer neuen Studie hätte die Familie Bennet vielleicht beruhigt: Ob und wie viele Buben oder Mädchen in einer Familie geboren werden, ist nicht vererblich, sondern reiner Zufall. Die Schwestern hätten also wieder eine Chance auf männlichen Nachwuchs gehabt.