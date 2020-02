Geheilt dank fremder Darmbakterien

Irgendwo hatte sich die 28-jährige Patientin mit dem gefährlichen Durchfallerreger Clostridium difficile infiziert. Die Antibiotikabehandlungen schlugen nicht an. Mit der Folge, dass die junge Mutter unter immer stärkeren Bauchschmerzen litt, noch häufiger auf die Toilette musste, am Schluss alle 15 Minuten, und zehn Kilogramm an Gewicht verlor. Sie war zu schwach, ihr zweijähriges Kind selbst zu versorgen.