Dieses Video wird Ihren Augen guttun

Heidi Hauser und Carla Real bieten seit Jahren den sogenannten Augenspaziergang an. Dabei laufen sie gemeinsam mit den Teilnehmenden vom Hauptbahnhof Zürich ins Grüne und tun ihren Augen während einer Stunde etwas Gutes. Egal ob Brillenträger oder nicht, ob kurz- oder weitsichtig: Das Training entspannt alle Augen. Für einmal konzentriert man sich nur auf das Organ, das sonst von morgens bis abends im Dauereinsatz ist. Wie so ein Augenspaziergang aussieht und was effektive Übungen für den Alltag sind, verraten die beiden im Video.