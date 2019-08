Die Reizfigur für Krebsmediziner

1 bis 1,2 Millionen Euro, so viel würde Claudia Friesen benötigen, um ihre Laborbefunde mit 200 Patienten bei einer Krebsart zu überprüfen. Die Chemikerin hatte in Zell- und Tierversuchen Hinweise gefunden, dass Methadon gegen Krebs helfen könnte, und damit 2017 in den Medien für eine gehässige Kontroverse gesorgt. Doch wollte ihr niemand das Geld für eine solche klinische Studie geben.