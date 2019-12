Die erfundenen Kranken

Seine Idee war originell: David Rosenhan, Professor für Psychologie an der kalifornischen Stanford-Universität, schickte acht gesunde Menschen in psychiatrische Kliniken. Beim Erstgespräch sollten sie von Stimmen in ihrem Kopf berichten, dann aber keine Symptome mehr zeigen und dem Personal erklären, sie fühlten sich gesund. Rosenhan, der selber am Experiment teilnahm, wollte herausfinden, wie lange die falschen Patienten in der Klinik bleiben mussten.