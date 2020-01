Der lauteste Alarmknopf der WHO

Ghebreyesus begründete die Entscheidung nicht mit den aktuellen Geschehnissen in China, sondern mit der Ausbreitung des Erregers ausserhalb der Volksrepublik. Die grösste Sorge sei, dass das Virus in ein Land mit schwächerem Gesundheitssystem gelange, das nicht die Kapazitäten zur Eindämmung der Epidemie habe.

Das Notfallkomitee empfahl unter anderem, Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen im Falle eines Ausbruchs zu unterstützen, die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen gegen den Erregern zu beschleunigen, Forschungsdaten zu teilen und gemeinsam gegen Gerüchte und Falschmeldungen vorzugehen. Zugleich sprach sich die WHO gegen die Einschränkung von Reisen und Handel aus.

Zuerst noch dagegen ausgesprochen

Der globale Notfall ist so etwas wie der lauteste Alarmknopf, welcher der WHO zur Verfügung steht. Er ist zum einen ein politisches Signal, das die internationale Aufmerksamkeit für die Erkrankung erhöhen und den Kampf gegen die Epidemie verstärken soll. Zugleich sind damit in der Regel konkrete Handlungsempfehlungen verbunden.

In der vergangenen Woche hatte sich das Expertengremium der WHO noch dagegen ausgesprochen, die «Notlage von internationaler Tragweite», wie sie offiziell genannt wird, auszurufen. Mittlerweile sind über 8000 Erkrankungen in 20 Ländern bestätigt, bislang sind 170 Menschen in China gestorben.

Video: Wuhan wegen Coronavirus abgeriegelt