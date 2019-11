Dampfen könnte das Herz schädigen

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beobachtet die Entwicklungen in den USA genau, schreibt das BLV in einer Stellungnahme auf seiner Website. Derzeit scheine es in der Schweiz und der EU jedoch keine ähnlichen Krankheits- oder Todesfälle in Zusammenhang mit E-Zigaretten zu geben wie in den USA.

Risiko durch traditionelle Zigaretten

Die Forscher um Wold betonen jedoch auch die Gesundheitsgefahr, die vom Rauchen traditioneller Zigaretten ausgeht: Dies sei der vermeidbarste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und entsprechende Todesfälle sei.

Aufgrund der im Vergleich zum Vaping wahrgenommenen Sicherheit hätten viele Raucher auf E-Zigaretten oder eine Kombination aus beidem umgestellt. Allerdings gebe es auch viele Neueinsteiger. «Am besorgniserregendsten ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich das angewöhnt haben – und möglicherweise nie mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten angefangen hätten», so Buchanan. «Wir wissen nicht, welche gesundheitlichen Auswirkungen dies auf sie hat.»

Tatsächlich warnt die US-Behörde FDA mittlerweile vor einer Epidemie des Dampfens vor allem unter Jugendlichen: So sei die Zahl der Konsumenten in der Mittel- und Oberstufe innerhalb eines Jahres um 1,5 Millionen angestiegen, an den High Schools konsumiere jeder fünfte US-Schüler E-Zigaretten.

Schwierige Folgenabschätzung

Wie die Autoren der aktuellen Studie hervorheben, konzentriere sich der Grossteil der aktuellen Forschung aber auf Erwachsene und hier vor allem auf jene, die in der Vergangenheit klassische Zigaretten rauchten. Eine Abschätzung der Folgen für junge Menschen sei entsprechend schwer.

Unbekannt seien zudem noch die möglichen Auswirkungen von E-Zigaretten auf Föten, wenn eine Schwangere dampfe, so Mediziner Wold. Auch die Konsequenzen des passiven Einatmens seien unklar. Erwachsene begriffen allmählich, dass die gesundheitlichen Auswirkungen des Dampfens noch nicht vollständig bekannt und die Risiken möglicherweise hoch seien. «Ich fürchte, bei Jugendlichen ist das noch nicht so.»