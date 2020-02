Bei der Tabakprävention am Schluss

Der Kommentar ist knapp und klar: «Die Schweiz scheint mehr am Wohlbehagen der Tabak­firmen interessiert als an der ­Gesundheit ihrer Bürger.» Damit bilanziert die «Tobacco Control Scale 2019» die Tabakpolitik unseres Landes. Tatsächlich ­haben zwei der drei weltweit grössten Tabakfirmen ihre Zent­rale in der Schweiz installiert: Philip Morris in Neuenburg und Lausanne sowie Japan Tobacco in Genf.