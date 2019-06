Bauernhof-Bakterien für Stadtkinder

Es hat sich längst herumgesprochen: Bauernkinder erkranken seltener an Allergien und Asthma. Bis jetzt hiess es, dass der vielfältige Mix an Mikroorganismen auf Landwirtschaftsbetrieben der Grund dafür sei. Im Umkehrschluss wird übertriebene Hygiene für den frappanten Anstieg der Erkrankungen verantwortlich gemacht. Doch nun zeigt eine Studie, dass diese Sicht zu kurz greift: Die schützenden Mikroben finden sich auch in städtischen Haushalten. Seltener zwar, aber trotzdem genug als möglicher Ansatzpunkt für eine Prophylaxe.