Warum musste das passieren?

Der Strassenverkehr weckt die Dämonen im Menschen. Da biegt ein Auto auf die Hauptstrasse und nimmt einem die Vorfahrt. Kein grosses Ding eigentlich, einmal die Bremse angetippt, schon ist die Situation entschärft. Trotzdem brennt Wut die Sicherungen der Vernunft durch. Das Urteil fällt augenblicklich: Erstens ist der andere ein Depp und zweitens hat er das mit Absicht gemacht, nur um ein paar Plätze in der Auspuffkolonne gutzumachen. Es scheint sich um ein generelles Muster zu handeln, in negativen Ereignissen und Handlungen eher Absicht zu vermuten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der andere Fahrer einem keinesfalls mit Absicht die Vorfahrt genommen hat. Er hat nur die Situation anders eingeschätzt oder einen schlicht übersehen, ein Versehen.

Suche nach Sündenböcken

Missgeschicke wecken das dringende Bedürfnis für eine Erklärung: Warum ist das passiert und vor allem, wer ist schuld? Nachrichtenseiten stillen dieses Verlangen, indem sie im Fall schlimmer Ereignisse etwa Live-Ticker einrichten; und Menschen selbst, indem sie sich Erklärungen zurechtlegen und Sündenböcke identifizieren. Gerade haben Psychologen um Sean Laurent von der University of Illinois at Urbana-Champaign eine Studie veröffentlicht, die sich mit einem Spezialfall dieses Phänomens auseinandersetzt – dem Side-Effect oder übersetzt: dem Nebenwirkungseffekt.

Dieser wurde erstmals von dem Moralphilosophen Joshua Knobe von der Yale University beschrieben und 2003 publiziert. Der Forscher arbeitete dabei mit einem Szenario, das auch Laurent für seine Studie verwendet hat. Folgende Situation: Der Vizepräsident eines Konzerns schlägt dem Chef ein neues Programm vor. Damit werde man viel Geld verdienen, aber der Umwelt schaden. «Mir egal», sagt der Chef, «Hauptsache, wir machen Profit.» Sollten Probanden dann beurteilen, ob der Chef absichtlich die Natur schädigt, sagten die meisten Ja. Veränderten Knobe und andere Forscher das Szenario aber so, dass die Natur als Nebeneffekt des lukrativen Programms profitiert, vermutete kaum jemand Absicht.

Wenn eine Firma sich für die Umwelt einsetzt, reagieren die meisten misstrauisch und ablehnend.

Wenn sich ein Unternehmen aber darin versucht, durch Umweltengagement hervorzutun, reagieren die meisten misstrauisch oder ablehnend. Vielleicht wirkt in diesem Missverhältnis auch der beschriebene Effekt.

Sean Laurent argumentiert nun hingegen, dass es gar nicht die Auswirkungen einer Handlung sind, welche das Urteil über eine Absichtlichkeit bestimmen. «Die moralische Dimension ist meiner Meinung nach nicht der entscheidende Faktor», sagt der Psychologe. Stattdessen würden sich die Leute andere Fragen stellen, wenn sie über die Intentionen des CEO richten sollen. Hatte der Chef das nötige Vorwissen? Wenn ja, dann leiteten die Probanden des Psychologen im negativen Fall daraus Absicht ab. Nicht aber, wenn der Umwelt als Nebeneffekt geholfen wurde, dann war Vorwissen für die Bewertung der Intentionen irrelevant. Dann interessierten sich die Probanden, ob es generell ein Wunsch des CEO sei, der Natur zu helfen.

Der Computer mach einem das Leben schwer

Als zorniger Verkehrsteilnehmer oder überkritischer Konsument kann einem diese akademische Diskussion weitgehend egal sein. Welche Erklärung auch dahinterstecken mag, die grob vereinfachte Nachricht bleibt die gleiche: Rückschläge, Katastrophen und kleine Dramen verlangen nach einer Erklärung, im Gegensatz zu den kleinen freudigen Ereignissen.

Carey Morewedge beschrieb das einmal in einer Studie im Fachblatt «Journal of Experimental Psychology»: Wenn ein Computer Dateien lösche, die Lieblingsmannschaft ein wichtiges Spiel verliere oder sich eine Naturkatastrophe ereigne, dann witterten die Menschen so etwas wie handelnde Wesen dahinter, so der Psychologe. Der Computer habe es darauf abgesehen, einem das Leben schwer zu machen, der Schiedsrichter habe dem eigenen Team den Sieg gestohlen und ein zorniger Gott die Menschen mit einer Flut oder einem Erdbeben gestraft.

Dass sich diese Rückschläge vielleicht nur durch Zufall ereignet haben, das will man ungern akzeptieren. «Wenn die Dateien aber zuverlässig auftauchen, das eigene Team gewinnt, der Himmel blau ist und die Sonne scheint, dann erklären wir uns die Umstände eher nicht durch den Einfluss externer Mächte», so Morewedge. Dann werden sie hingenommen oder nicht weiter beachtet.

Der Mensch ist schlecht

Natürlich kommt es auch vor, dass plötzliches Glück mit vermeintlichem Wirken externer Akteure begründet wird. Doch dieser Begründungsdrang fällt im Fall freudiger Ereignisse deutlich geringer aus, wie einmal Psychologen um Daniel Gilbert gezeigt haben. Ähnlich lassen sich auch die Ergebnisse der ­Experimente deuten, die Morewedge veröffentlicht hat.

Der Psychologe liess seine Probanden Varianten des sogenannten Ultimatum-Spiels spielen. Dieses funktioniert grob so: Ein Spieler bekommt eine Summe Geld und teilt sie nach Gusto mit einem zweiten Spieler. Dieser hat die Möglichkeit, den Vorschlag zu akzeptieren oder abzulehnen. Verweigert er, bekommt keiner der beiden Geld. Rational wäre es, jedes Angebot anzunehmen, schliesslich ist etwas Geld besser als gar keines. Doch so tickt der Mensch halt nicht, er ist kein rationaler Nutzen-Buchhalter – ein allzu mieses Angebot kränkt und weckt den Wunsch nach Bestrafung.

Schlechte Neuigkeiten besonders zu beachten, ist sinnvoll

Die Probanden von More­wedge wussten in den Experimenten nun nicht, ob sie es in den Spielrunden mit einem Menschen oder einem Computer zu tun hatten, das mussten sie anschliessend raten. Fiel die vorgeschlagene Teilung des Geldbetrages sehr ungünstig für sie aus, hielten sie ihr Gegenüber eher für einen Menschen als für einen Rechner. So gemein kann nur Homo sapiens sein. Wenn es schlecht läuft, muss dahinter ein Wille und vielleicht auch eine Absicht stecken.

Negative Informationen werden eben tiefer oder gründlicher verarbeitet und stärker berücksichtigt. So argumentieren zum Beispiel Psychologen um Roy Baumeister und Ellen Bratslavsky in einem Übersichtsartikel zum Thema, der vor einigen Jahren im Fachblatt «Review of General Psychology» erschienen ist. «Etwas Negatives über eine neue Bekanntschaft zu erfahren, wird stärker gewichtet als eine positive Information.» Schlechtes hat eben mutmasslich heftigere Konsequenzen, da ergibt es auch Sinn, schlechte Neuigkeiten besonders zu beachten. Ein Schicksalsschlag kann die persönliche Welt gründlicher aus den Angeln heben als eine schöne Riesenüberraschung. Warum ich, kann man dann grübeln, warum nur?

(Süddeutsche Zeitung)