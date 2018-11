Verhüten ohne Hormone: Drei Methoden im Check

Das Image der Pille ist nicht mehr das beste. In den Sechzigerjahren feierte eine britische Anthropologin sie noch als «beinahe so wichtige Erfindung wie das Feuer», heute jedoch haben viele Frauen Bedenken, täglich Hormone zu schlucken. Die Verkaufszahlen sind rückläufig, die Nebenwirkungen der hormonellen Verhütung viel stärker im Gespräch. «Vor allem seit dem Fall der 16-jährigen Céline sind die potenziell gefährlichen Nebenwirkungen in Beratungsgesprächen eher ein Thema», sagt Brigitte Leeners, leitende Ärztin an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie des Universitätsspitals Zürich. Céline erlitt 2008 eine Lungenembolie, die die Ärzte auf die Pille zurückführten, und ist seither schwer behindert. Eine neue Studie zeigte nun auch noch, dass die Pille das Suizidrisiko erhöhen kann.

Kein gutes Zeugnis

bekommen die zahlreichen Apps, die die fruchtbaren Tage bestimmen sollen.

Wer nicht möchte, muss heute aber keine Hormone mehr schlucken. Es gibt einige nichthormonelle Verhütungsmethoden, die ähnlich zuverlässig wirken. Wichtig ist dabei immer die richtige Anwendung. Doch das gilt auch für die Pille. Vergisst man sie zu schlucken, ist der Schutz genauso löchrig wie ein geplatztes Kondom.

Ein wichtiger Grundsatz bei der nichthormonellen Verhütung lautet: Es gibt nicht die perfekte Lösung, die für alle geeignet ist. «Sehr wichtig ist deshalb ein gutes, individuelles Beratungsgespräch», sagt Leeners. Rat holen kann man sich bei der eigenen Frauenärztin. Wer das Gefühl hat, der Arzt oder die Ärztin nehme sich zu wenig Zeit, der kann sich auch an spezialisierte Beratungsstellen wenden. Auf der Website sante-sexuelle.ch findet man Adressen von Beratungsstellen in der ganzen Schweiz.

Eine sichere Alternative

«Eine gute und sichere Alter­native zur Pille ist die Spirale», sagt Leeners. Spiralförmig sieht die Spirale nicht aus, sie ist ein kleines Kunststoffteil und erinnert in ihrer Form an den Buchstaben T. Es gibt zwei Arten von Spiralen: die Hormonspirale und die Kupferspirale, die ganz ohne Hormone auskommt. Die Spirale liegt in der Gebärmutter, einsetzen muss sie der Arzt, der sie mit einem Plastikröhrchen durch den Muttermund schiebt und an der richtigen Stelle platziert. Allfällige Schmerzen bei diesem Eingriff lassen sich mit Medikamenten behandeln. Der grosse Vorteil der Spirale: Sitzt sie einmal richtig, muss sich die Frau bis zu fünf Jahre nicht mehr um die Verhütung kümmern. Sechs Wochen nach dem Einsetzen und dann einmal jährlich sollte die Ärztin mit Ultraschall kontrollieren, ob die Spirale richtig sitzt.

Früher empfahlen Gynäkologen die Spirale vor allem Frauen, die schon ein Kind geboren hatten. Das gilt heute nicht mehr. Auch für junge Frauen, die keine Hormone schlucken möchten, eignet sich die Spirale gut. Die Kupferspirale wirkt hemmend auf die Spermien. Kommt es dennoch zu einer Befruchtung, verhindert sie ausserdem die Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut. Frauen mit sehr häufigen Partnerwechseln empfiehlt Leeners die Spirale nicht unbedingt, weil das Entzündungsrisiko leicht erhöht ist. Kondome lösen dieses Problem aber. Für Frauen mit einer sehr starken Monatsblutung eignet sich die Kupferspirale auch nicht besonders, sie kann die Blutung verstärken.

Eine nur schwache Blutung löst die Hormonspirale aus, die ein Depot von Gestagen-Hormonen enthält, das sie sehr langsam abgibt. Ein Thrombose-Risiko gibt es bei der Hormonspirale, anders als bei der Pille, nicht. Nebenwirkungen auf die Psyche können jedoch vorkommen. «Wir bekommen immer wieder Klagen von Frauen, die eine Hormonspirale tragen und unter psychischen Problemen leiden», sagt Franziska Wirz von der Beratungsstelle Appella, wo sich Frauen am Telefon oder per E-Mail beraten lassen können. Obwohl die Spirale ihre Hormone lokal in der Gebärmutter abgibt, können trotzdem Auswirkungen auf den ganzen Organismus vorkommen. Die Frauen erzählten von depressiven Verstimmungen bis Panikattacken, sagt Wirz.

Digitale Helfer

Das Diaphragma ist eine Verhütungsmethode für Frauen, die mit ihrem Körper bereits gut vertraut sind. Es ist eine Kappe, die die Frau mit einem spermien­abtötenden Gel bestreicht und vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide einführt. Die Kappe sitzt über dem Muttermund, wo sie den Spermien den Weg in die Gebärmutter versperrt. Das Diaphragma sollte individuell angepasst sein, weil es entscheidend ist, dass es nicht verrutscht. Nach dem Geschlechtsverkehr muss es noch mindestens sechs Stunden auf dem Muttermund bleiben.

Auch Männer können sich, nicht nur mit Kondomen, an der Verhütung beteiligen, vor allem wenn die Familienplanung abgeschlossen ist.

Seit einigen Jahren gibt es auch digitale Helfer für die Verhütung. Kein besonders gutes Zeugnis von den Fachleuten bekommen die zahlreichen Apps, die die fruchtbaren Tage bestimmen sollen. Sie sind nicht besonders verlässlich, weil sie sich auf die nicht ganz zuverlässige Methode des Temperaturmessens stützen. Die Körpertemperatur verändert sich mit dem Zyklus, sie steigt zum Zeitpunkt des Eisprungs an und bleibt in der zweiten Zyklushälfte erhöht. Weil jedoch auch andere Faktoren wie Alkohol, Erkältungen, Ortswechsel oder Schlafmangel die Temperatur beeinflussen können, gilt die Methode als nicht besonders exakt.

Viel Aufmerksamkeit hat in diesem Jahr das Gadget Ava bekommen, ein Armband, das vorerst in der Kinderwunsch-Behandlung zum Einsatz kommt. Das Start-up, das das Band entwickelt hat, schielt jedoch auch auf den Verhütungsmarkt, der um einiges grösser ist. Ava müssen die Frauen in der Nacht tragen, es misst nicht nur die Temperatur, sondern neun un­terschiedliche physiologische Parameter, die alle etwas über die Fruchtbarkeit aussagen sollen. Brigitte Leeners ist an den Studien beteiligt, mit denen Ava am Universitätsspital getestet wird. Im nächsten Jahr soll das Armband auch einen Pearl-Index bekommen. Dieser Index dient dazu, die Sicherheit einer Verhütungsmethode anzuzeigen; je tiefer der Wert, umso sicherer die Methode.

Schlechte Presse

Schwer tun sich die Expertinnen, hormonfreie Verhütungsmittel für Jugendliche zu empfehlen, obwohl die dänische Suizid-Studie zeigte, dass gerade Jugend­liche anfälliger für psychische Nebenwirkungen sind. «Depressive Verstimmungen können im Jugendalter aber verschiedene Ursachen haben, es muss nicht immer an der Pille liegen», führt Leeners aus.

Liebeskummer, hormonelle Umstellungen, der Umbau des Gehirns, Stress in der Schule oder Lehre, all diese Faktoren könnten die Stimmung von sehr jungen Frauen negativ beeinflussen. Trotzdem sei es wichtig, bei psychischen Problemen immer auch an den möglichen Einfluss von Verhütungsmitteln zu denken. Etwas skeptisch ist Brigitte Leeners bei der Spirale, vor allem wenn die Mädchen noch keine sexuellen Erfahrungen haben oder die Gebärmutter noch nicht ausgewachsen ist.

«Bei uns melden sich immer wieder Mütter, die etwas ratlos sind, welche Verhütungsmethode sie ihren jugendlichen Töchtern empfehlen sollen», erzählt Franziska Wirz. Umso mehr, wenn diese Frauen selbst mit der Pille schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Selbstverständlich sollten Kondome in jedem Alter sein, weil sie das einzige Verhütungsmittel sind, das vor einer HIV-Infektion und Geschlechtskrankheiten schützt. «Gerade bei sehr jungen Frauen ist jedoch auch der Verhütungsschutz ganz wichtig», sagt Leeners.

Um Teenagerschwangerschaften zu verhindern, sei deshalb die Pille im Jugendalter doch häufig die beste Variante. Die Pille habe in letzter Zeit eine gar zu schlechte Presse bekommen, findet Leeners. Entscheidend sei auch die Vorgeschichte. Frauen, die schon an psychischen Problemen leiden, sollten vorsichtiger sein. Auch das Thrombose-Risiko sei mit 3 auf 10'000 Fälle nicht hoch. Und beim prämenstruellen Syndrom, das häufig auch mit depressiven Verstimmungen verbunden ist, könnten gewisse Pillen die Symp­tome sogar lindern.

