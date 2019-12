Musik ist eine universelle Sprache

Anders denken Musikpsychologen. Sie interessieren sich wie in der aktuellen «Science»-Studie für kulturübergreifende Vergleiche. Samuel Mehr und Kollegen haben zusätzlich zu ihrer Befragung eine riesige Datenmenge analysiert: 5000 ethnografische Beschreibungen von Liedern aus 60 verschiedenen Kulturkreisen, hinzu kommen 118 Aufnahmen aus allen Teilen der Welt.

Tanzlieder haben mehr Struktur

Dafür kontaktierten die Forscher auch Anthropologen und Musikethnologen, die ­ihnen Aufzeichnungen zur Verfügung stellten. Dann machten sie sich auf die Suche nach einer Art universeller Grammatik, die alle Lieder der Welt durchzieht. «Ich will verstehen, ob es eine tiefer liegende Logik, sozusagen ein Echo des Menschseins gibt, das zu strukturellen Ähnlichkeiten in allen Liedern führt», erklärt der an der Studie beteiligte Evolutionsbiologe Manvir Singh.

Tatsächlich wurden Singh und seine Kollegen fündig. Unter Einbeziehung von Musikethnologen und Laien erstellten sie eine universelle Grammatik der Musik. Sie umfasst musikalische Merkmale wie Tempo, Akzentsetzung und Tonhöhe, Intervallgrösse und durchschnittliche Notenlänge und vergleicht diese zwischen den vier Liedtypen Liebeslied, Wiegenlied, Heilungslied und Tanzlied. Besonders wichtig seien drei Variablen, die in jedem Lied zu einem unterschiedlichen Grad vorkämen: Erregung, Formalität und Religiosität. Lieder etwa, die man Kranken vorsingt, ­haben eine grössere religiöse Komponente. Wiegenlieder sind eher wenig emotional, Tanzlieder dafür eher formell, haben also strukturierende Elemente, nach denen man sich bewegen kann – und mehr Tempo.

«Nur wegen der Weissen gemacht»

Die Analyse in «Science» stösst allerdings auf Kritik. Die traditionelle Musik, mit der die Autoren die Datenbanken gefüllt haben, beruhe überwiegend auf Aufnahmen des 20. Jahrhunderts, kommentiert die Musikethnologin Christiane Dettmann von der Hochschule für Musik und Theater in München. «Nahezu unhinterfragt wird davon ausgegangen, dass diese zeitlos als repräsentativ für die vorherigen Jahrhunderte gelten.»

Sie kritisiert auch, dass die Autoren ausschliesslich nach musikalischen Merkmalen gesucht haben, die zugleich evolutionäre Aussagekraft haben können. «Kreativer Erfindergeist, Migration, Kulturkontakt mit anderen werden jedoch immer auch die musikalische Komponente verändert haben.»

Dettmann weist darauf hin, dass in anderen Weltregionen ein anderes Verständnis von Musik herrsche. Zur Verdeutlichung zeigt die Musikethnologin ihren Studierenden gern einen Film über eine Zeremonie der Suyá, eines indigenen Volksstamms aus Brasilien. Dabei spielen Männer mehrere Tage lang die Geschichte einer Maus nach, die den Menschen den Mais brachte – und singen dabei ununterbrochen murmelnd-brummend vor sich hin. Der Film dauert nur 20 Minuten. Trotzdem halten manche Zuhörer nur unter Zwang bis zum Ende durch, weil sie den Gesang also so ungewohnt und anstrengend empfinden.

Ganz anders reagierten die Suyás, als sie sich den Film über ihre Zeremonie ansahen. Sie beschwerten sich über die Kürze des Films: «Das habt ihr nur wegen der Weissen gemacht.»