Die Revolution bin ich

Als Konsul hatte Napoleon noch versucht, Frieden mit Grossbritannien, Russland, Österreich und dem Osmanischen Reich zu schliessen. Doch diese hatten keinerlei Interesse an einer Revolutionsregierung in Frankreich. Sie wollten in dem Nachbarland wieder einen König einsetzen, weil sie sich davor fürchteten, dass auch ihre Völker aufbegehren würden. Frankreich musste sich gegen diese Koalition militärisch immer wieder zur Wehr setzen.

An der Spitze Europas

Napoleon hat selbst gesagt, dass seine Herrschaft ausschliesslich durch seine Erfolge auf dem Schlachtfeld legitimiert sei. Als Kaiser fing Napoleon erst so richtig mit seiner Eroberungspolitik an. Gegen Österreicher, Russen und Preussen erzielte er einen Erfolg nach dem anderen. Der glorreichste ist der Sieg in Austerlitz 1805.

Napoleon stand nach Austerlitz auf dem Gipfel seiner Macht und diktierte den Nachbarn Frieden zu seinen Konditionen. Das alte «Heilige Römische Reich deutscher Nation» samt Kaiserkrone war aufgelöst.

Ein Franzose an der Spitze Europas: Macron versucht gelegentlich, an diesen alten Traum anzuknüpfen. Erst kürzlich, als um die Spitzenposten in der Europäischen Union gerungen wurde, demonstrierte der Mann, was Durchsetzungsvermögen bedeutet. Die Idee, Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission zu installieren, kam aus Paris, nicht aus Berlin. Doch die Wahrheit traut man sich so offen nicht auszusprechen: Frankreich wird nie wieder die bedeutende Grösse auf der Weltbühne haben, die seinem Selbstverständnis entsprechen würde.

Napoleon selbst soll gesagt haben, dass die Geschichte darüber entscheiden werde, ob es für den Frieden nicht besser gewesen wäre, wenn er nie gelebt hätte.

Napoleon wurde auf dem Höhepunkt seiner Macht immer massloser, eroberte immer weitere Territorien in Norditalien, Spanien oder Portugal und schloss diese direkt an Frankreich an. Französische Soldaten besetzten Ländereien, pressten sie aus und mussten von den Einheimischen verpflegt werden, die ausserdem Steuern an Frankreich zahlten. So konnte Napoleon Steuererhöhungen vermeiden.

Da er es nicht über den Ärmelkanal nach Grossbritannien schaffte, versuchte Napoleon, mit einer Wirtschaftsblockade die Engländer auszuhungern. Frankreich konnte die Blockade aber nicht aufrechterhalten. Als herauskam, dass sich Russland nicht mehr an die Bedingungen hielt und den Handel wieder aufgenommen hatte, entschloss sich Napoleon zum Handeln. 1812 marschierte er nach Russland.