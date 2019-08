Die Kinder der gestohlenen Generation 

Manche Wunden verheilen ein Leben lang nicht. Oft bleiben sie sogar über gleich mehrere Generationen bestehen. Zu diesem ernüchternden Schluss muss man wohl kommen angesichts der jüngsten Auswertung des aus­tralischen Institute of Health and Welfare. Diese von der Regierung unterstützte Forschungseinrichtung hat den gesundheitlichen, aber auch den ­sozioökonomischen Zustand der «Stolen Generation» analysiert. Damit sind jene ­Kinder der indigenen Bevölkerung Australiens gemeint, die ­zwischen 1910 und 1970 von ihren Eltern ge­trennt und in Heime gesteckt oder von weissen australischen Familien zwangsadoptiert ­wurden.