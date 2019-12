Fanfaren und Moneten

Alfred Nobel verdiente sein Geld mit Sprengstoff

Der schwedische Chemiker hatte mit Sprengstoff ein Vermögen angehäuft. Zunächst experimentierte er mit Nitroglyzerin, das aber so gefährlich war, dass es zu unkontrollierten Explosionen führte. Bei einer kam 1864 auch sein Bruder ums Leben. Später entdeckte Nobel das sicherere Dynamit. Dank der Patente wurde er einer der reichsten Unternehmer Europas.

Nobel besass 90 Fabriken weltweit – darunter eine in der Schweiz in der Nähe von Flüelen. Dort wurde der Sprengstoff für den Gotthard-Eisenbahntunnel hergestellt. Nobel starb 1896 kinderlos in Sanremo, Italien, seinem letzten Wohnort. Er wies an, aus seinem Vermögen eine Stiftung zu gründen und jährlich Preise in den Disziplinen Medizin, Physik und Chemie in Stockholm zu verleihen und solche für Literatur und Frieden in Oslo. Norwegen und Schweden waren damals in einer Union verbunden. Die Nobelpreise werden jeweils am 10. Dezember verliehen, seinem Todestag. Der Preis für Wirtschaft kam erst im Jahr 1969 hinzu, von der Schwedischen Reichsbank gestiftet.

Der Höhepunkt ist das Festbankett im Rathaus

Um 19 Uhr werden 1300 Gäste im blauen Saal des Stadshuset, des Rathauses am Ufer des Mälarsees in Stockholm, die Nobelpreisträger erwarten. Die Laureaten werden zu Trompetenfanfaren die Freitreppe hinunter schreiten, am Arm eines Mitglieds des Königshauses. Die Ehrengäste sitzen an einer langen Tafel in der Mitte. 230 Kellner werden zeitgleich die Anwesenden mit erlesenen Speisen und anregenden Getränken aus goldstieligen Gläsern versorgen.

Zwischendurch gibt es akrobatische und musikalische Darbietungen. Nach dem Festmahl lädt der König zum Tanz ins Obergeschoss, in den Goldenen Saal. Aber selbst bei Damenwahl geziemt es sich nicht, die Hoheit aufzufordern.

Wer als Normalsterblicher ein Nobelpreisessen kosten möchte, kann das nach Vorbestellung und für mindestens zehn Personen im Stadshuskälleren tun – und zwar irgendeines seit 1901 und auf Nobel-Porzellan.

Andere Preise sind finanziell noch lukrativer

Einige Disziplinen hatte Nobel schlicht vergessen, Mathematik hat er zum Beispiel nicht berücksichtigt. Dafür gibt es die ­prestigeträchtige Fields-Medaille, die allerdings nur mit rund 11'000 Franken Preisgeld dotiert ist und nur aufstrebenden Mathematikern unter 40 verliehen wird. Ältere Mathegenies werden seit 2003 mit dem norwegischen Abelpreis ausgezeichnet und dürfen sich über rund 650'000 Franken freuen.