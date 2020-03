So dünnt das Virus den Verkehr am Schweizer Himmel aus

In der Abflughalle am Flughafen Zürich herrschte bereits am Donnerstag gespenstische Ruhe. Und auch in der Luft ist vom üblichem Gewimmel nichts zu sehen. «Seit Anfang März ist der Verkehr im von uns kontrollierten Luftraum um 30 Prozent zurückgegangen», sagt Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa. Seit Montag sei der Knick besonders sichtbar.