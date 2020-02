Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus

Kinder erkranken kaum und wenn nicht schwer. Sorgen muss man sich um seine Kinder also kaum, auch wenn die Schule oder der Kindergarten nicht schliesst. Wenn es zu einem lokalen ­Ausbruch kommt, sollte man im privaten Umfeld eher an den Schutz der älteren Menschen, also der Grosseltern, denken.

Wie unterscheidet sich ­Covid-19 von einer Grippe?

Die Symptome der beiden Krankheiten sind sehr ähnlich und deshalb vor allem im frühen Stadium schwierig zu unterscheiden. Allerdings beginnt eine Influenza in vielen Fällen recht plötzlich, und man fühlt sich schnell sehr krank. Auch Muskel- und Kopfschmerzen sind eher bei einer Grippe typisch, allerdings kann auch eine Influenza von einem trockenen Husten begleitet sein, und als Komplikation kann auch ein Grippekranker eine Lungenentzündung entwickeln. Klarheit bringt nur ein Labortest, welcher Erreger tatsächlich die Symptome verursacht.

***

Warum macht das neue ­Coronavirus den Experten im Moment mehr Sorgen als die saisonale Grippe?

Es sterben prozentual mehr Menschen an Covid-19 als an der saisonalen Grippe. Noch ist nicht ganz klar, wie hoch die Todes­rate bei der neuen Erkrankung tatsächlich ist. Die neusten Zahlen aus China zeigen eine Sterblichkeit von rund 2 Prozent in China. Ausserhalb von China liegt dieser Wert aber tiefer.

Gegen die Grippe kann man sich impfen, gegen das Coronavirus noch nicht.

Weil die genauen Fallzahlen noch nicht bekannt sind, lässt sich jedoch noch nicht mit Sicherheit einschätzen, wie hoch die Sterb­lichkeit tatsächlich ist, vor allem weil man auch nicht alle milden Verläufe entdeckt. Weil das Virus neu ist, gibt es allgemein noch mehr Unsicherheiten als bei der saisonalen Grippe.

Weil wir mit der Grippe von klein auf in ­Kontakt kommen, haben viele Menschen zumindest eine gewisse Immunität gegen diese ­Viren. Beim neuen Coronavirus ist das anders. Gegen die Grippe kann man sich, gerade wenn man zu einer Risikogruppe gehört, mit einer Impfung schützen, gegen das Coronavirus noch nicht. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sich eine Ausbreitung der Krankheit in der Schweiz nicht mehr verhindern lässt.