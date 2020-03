Brauchen wir mehr Herdenimmunität?

Doch je mehr Menschen Sars-CoV-2 infiziert, umso stärker ändert sich die Lage. Denn dann – so zumindest hoffen Experten derzeit – haben immer mehr Menschen ihr Immunsystem im Umgang mit dem neuen Erreger trainiert und können ihn effektiv bekämpfen. Damit werden sie wahrscheinlich so schnell nicht wieder erkranken und das Virus auch nicht mehr an andere weitergeben. Sars-Cov-2 würde auf seinem Weg durch die Gesellschaft immer öfter abgefangen und unschädlich gemacht. Irgendwann würde der Erreger nicht mehr genug neue Opfer finden, die er noch infizieren kann.

Schätzungen gehen davon aus, dass dieser Punkt dann erreicht ist, wenn zwischen 50 und 70 Prozent der Menschen immun sind. Die Zahlen beruhen auf der Beobachtung, dass jeder Infizierte das Virus durchschnittlich auf zwei bis drei weitere Menschen überträgt. Sind nun aber mehr als zwei der drei Menschen in seiner Umgebung immun, gerät das Virus in die Sackgasse. Es wäre der Anfang von seinem Ende. Dieses Phänomen wird Herdenimmunität genannt. Es ist zunächst nichts weiter als eine biologische Entwicklung.

Zum politischen Thema wurde es allerdings, weil einige hochrangige Experten andeuteten, man könne diese Entwicklung womöglich forcieren. Patrick Vallance, Englands oberster wissenschaftlicher Regierungsberater, hatte davon gesprochen, dass das Land «etwas Herdenimmunität aufbauen» sollte. In den Niederlanden hatte Jaap van Dissel, oberster Virologe am Reichsinstitut für Volksgesundheit und Umwelt gesagt: «Der Gedanke ist: Wir wollen das Virus kontrolliert unter jenen sich verbreiten lassen, die damit wenig Probleme haben.»

«Hoch unethisches Experiment»

Die meisten Beobachter deuteten die Aussagen als Zeichen, dass die Regierungen in erster Linie auf eine Strategie dieser Art setzten: Menschen mit geringem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe sollten die Infektion möglichst schnell durchmachen und damit immun werden. Solange sollten die besonders gefährdeten Menschen – Ältere und bereits anderweitig Erkrankte – geschützt werden, in dem man sie von den anderen fernhält. Das würde auch bedeuten, dass weniger drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens nötig wären. Politisch gab es in Grossbritannien und den Niederlanden sofort starken Gegenwind; schnell hiess es aus beiden Ländern, dass man die Herdenimmunität nicht als Ziel, sondern eher als willkommenes Nebenprodukt der Seuchenkontrolle betrachtet. Es wurden rasch strengere Massnahmen beschlossen.

In der Wissenschaft dagegen wurde das Vorhaben kontrovers diskutiert. Mindestens vier öffentliche Briefe erschienen allein in Grossbritannien. Unter anderen warnte die britische Gesellschaft für Immunologie, dass noch gar nicht bekannt ist, ob Covid-19 tatsächlich eine längere Immunität hinterlässt. Viel zu viele Fragen über das Zusammenspiel zwischen Sars-CoV-2 und dem Immunsystem seien noch offen. In einem anderen Schreiben kritisierten Hunderte verschiedener Forscher, dass die Idee der Herdenimmunität so viele Erkrankte hervorbringen würde, dass das Gesundheitssystem rasch an seine Grenzen gelangen würde; am Ende müsste man viele vermeidbare Todesopfer beklagen. Auch aus dem Ausland kam harsche Kritik. Stuart Tangye, australischer Immunologe, nannte die Überlegungen «ein hoch unethisches Experiment», das katastrophale Konsequenzen haben könnte.