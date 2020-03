«Jetzt sind alle gefordert»

Herr Siegrist, sind wir momentan im Krieg gegen ein Virus?

Das hört sich für mich zu martialisch an. Weltweit kämpfen wir immerhin noch gegen ein Virus an und nicht gegen Menschen. Die Situation ist jedoch sehr ernst, weil die Zahl der Erkrankten auch bei uns rapide ansteigt und wir in der Schweiz gemäss den Modellen inzwischen ähnliche Verhältnisse haben wie vor kurzem in Italien.