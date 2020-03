Covid-Forschungen sind in Gefahr

Die Suche nach Medikamenten oder gar eines Impfstoffes gegen die Lungenerkrankung Covid-19 könnte in der Schweiz jäh ausgebremst werden. Im Parlament ist die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» hängig. Sie will nicht nur Tests an Tieren und gesunden Menschen verbieten, sondern auch den Import von Produkten, die so entstanden sind. Das würde bedeuten: Wenn es Medikamente oder Corona-Impfungen dann mal gibt, müssten wir darauf verzichten.