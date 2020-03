Bundesrat Berset und das Händeschütteln

Dazu gehört auch der Tipp, auf das Händeschütteln – was in der Schweiz ja zur traditionellen Begrüssung oder Verabschiedung im Alltag gehört – zu verzichten. Aber ausgerechnet der Freiburger SP-Bundesrat nimmt es mit diesem Ratschlag nicht so genau: Nach der Präsentation schüttelt er Mitstreiterin und Parteigenossin Heidi Hanselmann, ihres Zeichens Präsidentin der Gesundheitsdirektion, die Hand – und das vor einem grossen TV-Publikum.

Warum Berset die Hand geschüttelt hat, bleibt sein Geheimnis. Die Vermutung liegt aber nahe, dass er das aus purer Höflichkeit getan hat. Und somit ist die Aktion auch entschuldbar.

Trotzdem: Die Aktion des Bundesrats wird dem Volk nicht zur Nachahmung empfohlen. Das Händeschütteln soll in Viruszeiten ein Tabu bleiben.