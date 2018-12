China bricht zur Rückseite des Mondes auf

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den Anbau von Gemüse auf dem Mond und Mars testen. Dafür wurde ein Gewächshaus-Satellit ins All geschickt. Mehr...

Interview Werden wir unser Reiseverhalten wegen des Klimawandels ändern? Und wann machen wir Ferien auf dem Mond? Eine Trendforscherin über Reisen in der Zukunft. Mehr...

Video In einem Video voller Pathos kündigt die Raumfahrtbehörde die nächsten Missionen an – und will schon bald bis zum Mars fliegen. Mehr...