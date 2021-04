Neue Töne in der Stadtpolitik – Wirtschaftsverbände sind des Lobes voll über Marieke Kruit Berns neue Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) geht auf die einst schmollende Wirtschaft zu. Doch der Spielraum für Kompromisse ist klein. Bernhard Ott

Berns neue Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) findet offenbar den richtigen Ton im Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden. Foto: Raphael Moser

Kaum im Amt, musste Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) einen Abstimmungskampf führen. Das Ja der Stimmbevölkerung zum städtischen Teil am neuen Berner Bahnhofszugang war ein Sprint. In der Stadtberner Verkehrspolitik aber kommt es auf das Abschneiden auf den Langstrecken an. Entscheidend ist die Strategie im täglichen Hickhack über Parkplatzzahlen, Verkehrsberuhigungen und Temporeduktionen.

Da macht die neue Verkehrsdirektorin offenbar einen guten Job – zumindest aus der Sicht der Wirtschaftsverbände. Von einem «neuen Ton» ist die Rede, von einem «guten Willen» und der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Dem war vor noch nicht allzu langer Zeit ganz anders.